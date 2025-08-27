Data Scientist Salariu în Espoo, Finland

Care este salariul unui Data Scientist în Espoo, Finland?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Espoo, Finland, compensația totală medie este €59,764.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Espoo, Finland?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Espoo, Finland?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Espoo, Finland este Grab cu o compensație totală medie de €124,078.