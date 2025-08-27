Data Scientist Salariu în Emeryville, CA

Compensația totală medie a unui Data Scientist în Emeryville, CA este $156,000.

Care este salariul unui Data Scientist în Emeryville, CA?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Emeryville, CA, compensația totală medie este $156,000.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Emeryville, CA?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Emeryville, CA?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Emeryville, CA este Facebook cu o compensație totală medie de $373,550.