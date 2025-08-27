Data Scientist Salariu în Ekaterinburg, Russia

Care este salariul unui Data Scientist în Ekaterinburg, Russia?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Ekaterinburg, Russia, compensația totală medie este RUB 1,415,506.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Ekaterinburg, Russia?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Ekaterinburg, Russia?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Ekaterinburg, Russia este Grab cu o compensație totală medie de RUB 11,392,172.