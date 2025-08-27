Data Scientist Salariu în Deerfield, IL

Care este salariul unui Data Scientist în Deerfield, IL?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Deerfield, IL, compensația totală medie este $145,000.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Deerfield, IL?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Deerfield, IL?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Deerfield, IL este Facebook cu o compensație totală medie de $376,591.