Data Scientist Salariu în Coimbra, Portugal

Care este salariul unui Data Scientist în Coimbra, Portugal?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Coimbra, Portugal, compensația totală medie este €18,295.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Coimbra, Portugal?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Coimbra, Portugal?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Coimbra, Portugal este Grab cu o compensație totală medie de €124,078.