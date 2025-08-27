Data Scientist Salariu în Cluj-Napoca, Romania

Care este salariul unui Data Scientist în Cluj-Napoca, Romania?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Cluj-Napoca, Romania, compensația totală medie este RON 129,233.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Cluj-Napoca, Romania?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Cluj-Napoca, Romania?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Cluj-Napoca, Romania este Grab cu o compensație totală medie de RON 618,620.