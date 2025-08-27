Data Scientist Salariu în Chapel Hill, NC

Care este salariul unui Data Scientist în Chapel Hill, NC?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Chapel Hill, NC, compensația totală medie este $67,250.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Chapel Hill, NC?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Chapel Hill, NC?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Chapel Hill, NC este Cisco cu o compensație totală medie de $184,800.