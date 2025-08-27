Data Scientist Salariu în Chantilly, VA

Care este salariul unui Data Scientist în Chantilly, VA?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Chantilly, VA, compensația totală medie este $140,000.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Chantilly, VA?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Chantilly, VA?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Chantilly, VA este Amazon cu o compensație totală medie de $274,000.