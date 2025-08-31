Compensația totală medie a unui Data Scientist în California City, CA este $150,000.

Care este salariul unui Data Scientist în California City, CA?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în California City, CA, compensația totală medie este $150,000.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în California City, CA?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în California City, CA?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în California City, CA este Snap cu o compensație totală medie de $505,000.