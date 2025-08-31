Data Scientist Salariu în Calcutta, India

Care este salariul unui Data Scientist în Calcutta, India?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Calcutta, India, compensația totală medie este ₹1,062,145.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Calcutta, India?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Calcutta, India?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Calcutta, India este Grab cu o compensație totală medie de ₹11,961,216.