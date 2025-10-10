Data Scientist Salariu în Bridgewater, NJ

Care este salariul unui Data Scientist în Bridgewater, NJ?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Bridgewater, NJ, compensația totală medie este $107,000.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Bridgewater, NJ?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Bridgewater, NJ?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Data Scientist în Bridgewater, NJ este Facebook cu o compensație totală medie de $398,500.