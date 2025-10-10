Data Scientist Salariu în Braga, Portugal

Care este salariul unui Data Scientist în Braga, Portugal?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Braga, Portugal, compensația totală medie este €38,448.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Braga, Portugal?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Braga, Portugal?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Data Scientist în Braga, Portugal este Grab cu o compensație totală medie de €121,548.