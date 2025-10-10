Data Scientist Salariu în Bologna, Italy

Care este salariul unui Data Scientist în Bologna, Italy?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Bologna, Italy, compensația totală medie este €40,280.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Bologna, Italy?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Bologna, Italy?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Data Scientist în Bologna, Italy este Grab cu o compensație totală medie de €121,548.