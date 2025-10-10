Data Scientist Salariu în Bloomfield, CT

Care este salariul unui Data Scientist în Bloomfield, CT?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Bloomfield, CT, compensația totală medie este $104,000.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Bloomfield, CT?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Bloomfield, CT?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Data Scientist în Bloomfield, CT este CVS Health cu o compensație totală medie de $210,000.