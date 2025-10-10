Data Scientist Salariu în Bilbao, Spain

Care este salariul unui Data Scientist în Bilbao, Spain?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Bilbao, Spain, compensația totală medie este €35,209.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Bilbao, Spain?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Bilbao, Spain?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Data Scientist în Bilbao, Spain este Grab cu o compensație totală medie de €121,548.