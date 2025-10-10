Data Scientist Salariu în Baku, Azerbaijan

Care este salariul unui Data Scientist în Baku, Azerbaijan?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Baku, Azerbaijan, compensația totală medie este AZN 41,871.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Baku, Azerbaijan?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Baku, Azerbaijan?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Data Scientist în Baku, Azerbaijan este Grab cu o compensație totală medie de AZN 235,187.