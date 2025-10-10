Data Scientist Salariu în Aurora, CO

Care este salariul unui Data Scientist în Aurora, CO?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Aurora, CO, compensația totală medie este $75,000.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Aurora, CO?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Aurora, CO?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Data Scientist în Aurora, CO este Lockheed Martin cu o compensație totală medie de $189,000.