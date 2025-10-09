Data Scientist Salariu în Ankara, Turkey

Care este salariul unui Data Scientist în Ankara, Turkey?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Ankara, Turkey, compensația totală medie este TRY 1,434,312.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Ankara, Turkey?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Ankara, Turkey?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Data Scientist în Ankara, Turkey este Grab cu o compensație totală medie de TRY 5,528,216.