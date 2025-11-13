Manager Știința Datelor Salariu în San Mateo, CA

Compensația totală medie a unui Manager Știința Datelor în San Mateo, CA este $232,000.

Care este salariul unui Manager Știința Datelor în San Mateo, CA?

Deși nu există un salariu minim pentru un Manager Știința Datelor în San Mateo, CA, compensația totală medie este $232,000.

Care este salariul minim al unui Manager Știința Datelor în San Mateo, CA?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Manager Știința Datelor în San Mateo, CA?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Manager Știința Datelor în San Mateo, CA este Facebook cu o compensație totală medie de $710,000.