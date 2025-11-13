Manager Știința Datelor Salariu în San Bruno, CA

Compensația totală medie a unui Manager Știința Datelor în San Bruno, CA este $382,750.

Care este salariul unui Manager Știința Datelor în San Bruno, CA?

Deși nu există un salariu minim pentru un Manager Știința Datelor în San Bruno, CA, compensația totală medie este $382,750.

Care este salariul minim al unui Manager Știința Datelor în San Bruno, CA?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Manager Știința Datelor în San Bruno, CA?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Manager Știința Datelor în San Bruno, CA este Facebook cu o compensație totală medie de $710,000.