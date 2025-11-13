Manager Știința Datelor Salariu în Rotterdam, Netherlands

Care este salariul unui Manager Știința Datelor în Rotterdam, Netherlands?

Deși nu există un salariu minim pentru un Manager Știința Datelor în Rotterdam, Netherlands, compensația totală medie este €92,537.

Care este salariul minim al unui Manager Știința Datelor în Rotterdam, Netherlands?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Manager Știința Datelor în Rotterdam, Netherlands?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Manager Știința Datelor în Rotterdam, Netherlands este ByteDance cu o compensație totală medie de €219,667.