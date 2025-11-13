Compensația totală medie a unui Manager Știința Datelor în Redwood City, CA este $240,000.

Care este salariul unui Manager Știința Datelor în Redwood City, CA?

Deși nu există un salariu minim pentru un Manager Știința Datelor în Redwood City, CA, compensația totală medie este $240,000.

Care este salariul minim al unui Manager Știința Datelor în Redwood City, CA?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Manager Știința Datelor în Redwood City, CA?

Compania care plătește cel mai bine pentru un Manager Știința Datelor în Redwood City, CA este Facebook cu o compensație totală medie de $710,000.