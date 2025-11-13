Manager Știința Datelor Salariu în Pittsburgh, PA

$40,000
Compensația Totală Mediană
Compensația Totală Mediană
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year,...
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
What do Product Managers even do?
Negociere Salarială 1:1
Fii plătit pe merit, nu exploatat. Am ajutat oameni ca tine să obțină majorări de 30.000$+ (uneori 300.000$+).
Revizuire CV
Nu mai aplica la joburi. Fă recruterii să te aleargă pe tine.
Care este salariul unui Manager Știința Datelor în Pittsburgh, PA?
Compensația totală medie a unui Manager Știința Datelor în Pittsburgh, PA este $40,000.
Care este salariul minim al unui Manager Știința Datelor în Pittsburgh, PA?
Deși nu există un salariu minim pentru un Manager Știința Datelor în Pittsburgh, PA, compensația totală medie este $40,000.
Am o întrebare diferită
A fost utilă această pagină?