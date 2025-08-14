Contabil Salariu în Bombay, India

Compensația totală medie a unui Contabil în Bombay, India este de ₹260,492.

Care este salariul unui Contabil în Bombay, India?

Deși nu există un salariu minim pentru un Contabil în Bombay, India, compensația totală medie este de ₹260,492.

Care este salariul minim al unui Contabil în Bombay, India?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Contabil în Bombay, India?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Contabil în Bombay, India este Ernst and Young cu o compensație totală medie de ₹3,181,556.