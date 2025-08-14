Contabil Salariu în Birmingham, United Kingdom

Compensația totală medie a unui Contabil în Birmingham, United Kingdom este de £33,694.

Care este salariul unui Contabil în Birmingham, United Kingdom?

Care este salariul minim al unui Contabil în Birmingham, United Kingdom?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Contabil în Birmingham, United Kingdom?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Contabil în Birmingham, United Kingdom este Ernst and Young cu o compensație totală medie de £27,980.