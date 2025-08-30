Contabil Salariu în Astana, Kazakhstan

Care este salariul unui Contabil în Astana, Kazakhstan?

Deși nu există un salariu minim pentru un Contabil în Astana, Kazakhstan, compensația totală medie este KZT 8,394,005.

Care este salariul minim al unui Contabil în Astana, Kazakhstan?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Contabil în Astana, Kazakhstan?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Contabil în Astana, Kazakhstan este Ernst and Young cu o compensație totală medie de KZT 17,365,127.