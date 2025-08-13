Contabil Salariu în Almaty, Kazakhstan

Compensația totală medie a unui Contabil în Almaty, Kazakhstan este de KZT 5,579,099.

Care este salariul unui Contabil în Almaty, Kazakhstan?

Deși nu există un salariu minim pentru un Contabil în Almaty, Kazakhstan, compensația totală medie este de KZT 5,579,099.

Care este salariul minim al unui Contabil în Almaty, Kazakhstan?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Contabil în Almaty, Kazakhstan?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Contabil în Almaty, Kazakhstan este Ernst and Young cu o compensație totală medie de KZT 18,971,175.