Zymergen Salarii

Salariul de la Zymergen variază de la $154,225 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $225,400 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zymergen . Ultima actualizare: 9/2/2025