Director de Companii
Zwift
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Zwift Salarii

Salariul de la Zwift variază de la $75,154 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $264,500 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zwift. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Produs
Median $265K
Inginer Software
Median $138K
Data Scientist
Median $215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Resurse Umane
$186K
Marketing
$75.2K
Manager de Program
$156K
Manager Inginerie Software
$188K
Manager Program Tehnic
$150K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zwift este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $264,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zwift este $170,850.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Zwift

Companii Similare

  • Blizzard Entertainment
  • Epic Systems
  • Postmates
  • Magic Leap
  • Zocdoc
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse