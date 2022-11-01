Director de Companii
Zurich Insurance
Zurich Insurance Salarii

Salariul de la Zurich Insurance variază de la $27,980 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $281,400 pentru un Bancher de Investiții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zurich Insurance. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Data Scientist
Median $121K
Inginer Software
Median $111K
Actuar
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Arhitect de Soluții
Median $61.7K
Asistent Administrativ
$28K
Analist de Afaceri
$53.7K
Manager Data Science
$224K
Analist Financiar
$44.9K
Resurse Umane
$48.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$43.7K
Bancher de Investiții
$281K
Consultant în Management
$202K
Designer de Produs
$62.3K
Manager de Produs
$170K
Manager de Program
$161K
Manager de Proiect
$130K
Analist Securitate Cibernetică
$66.8K
Manager Inginerie Software
$218K
Subscriptor
$78.7K
Întrebări frecvente

Zurich Insurance的年度总薪酬中位数为$110,725。

