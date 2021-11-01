Director de Companii
Zoomcar
Zoomcar Salarii

Salariul de la Zoomcar variază de la $15,888 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $117,734 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zoomcar. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Manager de Produs
Median $118K
Inginer Software
Median $30.5K
Analist de Afaceri
$15.9K

Data Scientist
$105K
Designer Grafic
$23.9K
Manager de Program
$17.1K
Manager de Proiect
$23.9K
Întrebări frecvente

Alte Resurse