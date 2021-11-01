Zoomcar Salarii

Salariul de la Zoomcar variază de la $15,888 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $117,734 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zoomcar . Ultima actualizare: 9/2/2025