Compensația pentru Inginer Software in New York City Area la Zoom variază de la $145K pe year pentru ZP1 la $230K pe year pentru ZP3. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $202K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Zoom. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
ZP1
$145K
$114K
$26.5K
$4.1K
ZP2
$188K
$141K
$41.6K
$5K
ZP3
$230K
$167K
$54.8K
$8.1K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Zoom, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
