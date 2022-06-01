Zoetis Salarii

Salariul de la Zoetis variază de la $92,460 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $223,934 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zoetis . Ultima actualizare: 11/15/2025