Zoetis Salarii

Salariul de la Zoetis variază de la $92,460 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $223,934 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zoetis. Ultima actualizare: 11/15/2025

Specialist în Știința Datelor
Median $162K
Inginer Software
Median $141K
Analist de Afaceri
$92.5K

Manager Știința Datelor
$136K
Operațiuni Marketing
$198K
Designer de Produs
$121K
Manager de Produs
$104K
Manager de Proiect
$121K
Vânzări
$101K
Manager Inginerie Software
$224K
Manager Program Tehnic
$141K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zoetis este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $223,934. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zoetis este $135,675.

