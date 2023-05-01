ZOE Salarii

Salariul de la ZOE variază de la $30,720 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $166,414 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ZOE . Ultima actualizare: 11/15/2025