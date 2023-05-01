Director de Companii
ZOE
ZOE Salarii

Salariul de la ZOE variază de la $30,720 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $166,414 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ZOE. Ultima actualizare: 11/15/2025

Inginer Software
Median $107K
Servicii Clienți
$30.7K
Resurse Umane
$166K

Manager Inginerie Software
$139K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ZOE este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $166,414. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ZOE este $122,742.

