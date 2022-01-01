Zocdoc Salarii

Director de Companii
Salariul de la Zocdoc variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Succes Client la nivelul inferior până la $225,750 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zocdoc. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Inginer Software Full-Stack

Marketing
Median $200K
Manager Inginerie Software
Median $226K

Data Scientist
Median $168K
Succes Client
$70.4K
Designer de Produs
$201K
Manager de Produs
$173K
Manager de Proiect
$136K
Recrutor
$142K
Vânzări
$109K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Zocdoc, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

