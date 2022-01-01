Zocdoc Salarii

Salariul de la Zocdoc variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Succes Client la nivelul inferior până la $225,750 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zocdoc . Ultima actualizare: 9/13/2025