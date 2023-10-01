Zivver Salarii

Director de Companii
Salariul de la Zivver variază de la $38,591 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $158,620 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zivver. Ultima actualizare: 11/15/2025

Inginer Software
Median $81.1K
Servicii Clienți
$38.6K
Manager de Produs
$159K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zivver este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $158,620. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zivver este $81,107.

