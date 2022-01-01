Director de Companii
ZipRecruiter
ZipRecruiter Salarii

Salariul de la ZipRecruiter variază de la $79,600 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $422,417 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ZipRecruiter. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Inginer Software Full-Stack

Specialist în Știința Datelor
Median $170K
Manager de Produs
Median $258K

Designer de Produs
Median $142K

Designer UX

Manager Inginerie Software
Median $294K
Contabil
$91.3K
Analist de Afaceri
$266K
Manager Știința Datelor
$293K
Resurse Umane
$79.6K
Marketing
$259K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ZipRecruiter, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ZipRecruiter este Inginer Software at the Staff Software Engineer level cu o compensație totală anuală de $422,417. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ZipRecruiter este $243,072.

