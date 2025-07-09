Zippi Salarii

Salariul de la Zippi variază de la $24,879 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $29,640 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zippi . Ultima actualizare: 9/13/2025