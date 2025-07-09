Director de Companii
Zippi
Zippi Salarii

Salariul de la Zippi variază de la $24,879 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $29,640 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zippi. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Analist de Afaceri
$26.3K
Resurse Umane
$24.9K
Inginer Software
$29.6K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zippi este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $29,640. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zippi este $26,288.

