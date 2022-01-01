Zipline Salarii

Director de Companii
Salariul de la Zipline variază de la $136,591 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $243,800 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zipline. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Manager de Produs
Median $157K
Analist de Afaceri
$206K

Inginer Hardware
$244K
Juridic
$239K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zipline este Inginer Hardware at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $243,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zipline este $199,702.

