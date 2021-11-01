Zipcar Salarii

Salariul de la Zipcar variază de la $27,975 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $253,980 pentru un Șef de Cabinet la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zipcar . Ultima actualizare: 11/14/2025