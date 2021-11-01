Director de Companii
Zipcar
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Zipcar Salarii

Salariul de la Zipcar variază de la $27,975 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $253,980 pentru un Șef de Cabinet la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zipcar. Ultima actualizare: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $41.9K
Manager de Produs
Median $175K
Operațiuni de Afaceri
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Șef de Cabinet
$254K
Analist de Date
$143K
Specialist în Știința Datelor
$131K
Designer de Produs
$185K
Analist Securitate Cibernetică
$28K
Manager Inginerie Software
$235K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zipcar este Șef de Cabinet at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $253,980. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zipcar este $142,800.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Zipcar

Companii Similare

  • Splice
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse