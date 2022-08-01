Zip Salarii

Salariul de la Zip variază de la $63,700 în compensație totală pe an pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul inferior până la $231,150 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zip . Ultima actualizare: 11/14/2025