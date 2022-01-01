Director de Companii
Zip Co Salarii

Salariul de la Zip Co variază de la $23,460 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $247,755 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zip Co. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $90.3K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $79.1K
Analist de Afaceri
$150K

Analist de Date
$43.2K
Specialist în Știința Datelor
$248K
Analist Financiar
$23.5K
Designer de Produs
$164K
Recrutor
$194K
Manager Inginerie Software
$133K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zip Co este Specialist în Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $247,755. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zip Co este $132,760.

