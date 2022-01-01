Zip Co Salarii

Salariul de la Zip Co variază de la $23,460 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $247,755 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zip Co . Ultima actualizare: 11/14/2025