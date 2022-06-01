Director de Companii
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salarii

Salariul de la Zions Bancorporation variază de la $35,323 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $236,175 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zions Bancorporation. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $100K

Inginer Software Full-Stack

Specialist în Știința Datelor
Median $118K
Tehnolog Informații (IT)
Median $108K

Analist de Afaceri
Median $80K
Operațiuni de Afaceri
$68.3K
Manager Operațiuni de Afaceri
$80.4K
Servicii Clienți
$35.3K
Bancher de Investiții
$70.4K
Manager de Produs
$236K
Manager de Program
$156K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zions Bancorporation este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $236,175. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zions Bancorporation este $90,200.

