Zinnov Salarii

Salariul de la Zinnov variază de la $1,601 în compensație totală pe an pentru un Capitalist de Risc la nivelul inferior până la $291,450 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior.

Consultant în Management
Median $12K
Inginer Software
$66.7K
Arhitect de Soluții
$291K

Manager Program Tehnic
$20.7K
Capitalist de Risc
$1.6K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zinnov este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $291,450. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zinnov este $20,681.

