Zimmer Biomet Salarii

Salariul de la Zimmer Biomet variază de la $50,736 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $197,985 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zimmer Biomet. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Mecanic
Median $100K

Inginer Calitate

Vânzări
Median $85K
Inginer Biomedical
$124K

Analist de Afaceri
Median $105K
Specialist în Știința Datelor
$78.4K
Designer de Produs
$66.1K
Manager Design Produs
$177K
Inginer Software
$198K
Manager Inginerie Software
$102K
Manager Program Tehnic
$50.7K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zimmer Biomet este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $197,985. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zimmer Biomet este $101,000.

