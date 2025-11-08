Director de Companii
Zillow
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic
  • P4

Manager Program Tehnic Nivel

P4

Nivele la Zillow

  1. P2Associate TPM
  2. P3TPM
  3. P4Senior TPM
Media Anual Compensația Totală
$268,125
Salariul de Bază
$186,750
Opțiuni de Acțiuni ()
$74,375
Bonus
$7,000
Ultimele Înregistrări de Salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
