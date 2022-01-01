Director de Companii
Zillow
Zillow Salarii

Salariul de la Zillow variază de la $69,000 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $493,852 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zillow. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Specialist în Știința Datelor
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Manager de Produs
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Manager Inginerie Software
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Designer de Produs
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Designer UX

Manager Program Tehnic
P4 $268K
P5 $261K
Analist de Afaceri
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analist Business Intelligence

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Manager de Program
Median $145K
Vânzări
P3 $133K
P4 $165K
Analist Financiar
Median $120K
Manager Operațiuni de Afaceri
Median $160K
Tehnolog Informații (IT)
Median $147K
Recrutor
Median $160K
Cercetător UX
Median $155K
Analist de Date
Median $118K
Manager Știința Datelor
Median $320K
Juridic
Median $160K
Contabil
Median $69K

Contabil Tehnic

Asistent Administrativ
$103K
Operațiuni de Afaceri
$113K
Dezvoltare Afaceri
$132K
Servicii Clienți
$83.3K
Resurse Umane
$210K
Operațiuni Marketing
$192K
Manager de Proiect
$140K
Operațiuni Venituri
$121K
Analist Securitate Cibernetică
$307K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Zillow, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Zillow, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Zillow, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zillow este Inginer Software at the P6 level cu o compensație totală anuală de $493,852. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zillow este $174,938.

