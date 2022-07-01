Zilliant Salarii

Salariul de la Zilliant variază de la $98,980 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $171,638 pentru un Succesul Clientului la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zilliant . Ultima actualizare: 11/14/2025