Director de Companii
Zilliant
Zilliant Salarii

Salariul de la Zilliant variază de la $98,980 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $171,638 pentru un Succesul Clientului la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zilliant. Ultima actualizare: 11/14/2025

Analist de Afaceri
$99K
Succesul Clientului
$172K
Inginer Software
$165K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zilliant este Succesul Clientului at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $171,638. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zilliant este $165,051.

