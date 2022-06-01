Director de Companii
Zeta Global
Zeta Global Salarii

Salariul de la Zeta Global variază de la $6,636 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $392,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zeta Global. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Inginer Software
Median $62.6K
Analist de Date
$136K
Data Scientist
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Operațiuni Marketing
$6.6K
Designer de Produs
$115K
Manager Inginerie Software
$392K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Zeta Global este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $392,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zeta Global este $88,740.

