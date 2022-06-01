Zeta Global Salarii

Salariul de la Zeta Global variază de la $6,636 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $392,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zeta Global . Ultima actualizare: 9/2/2025