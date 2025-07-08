Director de Companii
ZestMoney
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

ZestMoney Salarii

Salariul de la ZestMoney variază de la $25,280 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $114,270 pentru un Capitalist de Risc la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ZestMoney. Ultima actualizare: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $25.3K
Manager de Produs
$44.8K
Capitalist de Risc
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ZestMoney este Capitalist de Risc at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $114,270. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ZestMoney este $44,770.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ZestMoney

Companii Similare

  • Snap
  • SoFi
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse