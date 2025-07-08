ZestMoney Salarii

Salariul de la ZestMoney variază de la $25,280 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $114,270 pentru un Capitalist de Risc la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ZestMoney . Ultima actualizare: 10/18/2025